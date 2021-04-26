Могадишо, , 14:48 — REGNUM Военные, которые устроили мятеж против действующих в Сомали властей, установили контроль над некоторыми районами возле президентского дворца. Об этом сообщает портал Garowe Online.

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После всплеска насилия в некоторых частях города в столице закрылся ряд университетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 апреля, в Сомали около президентского дворца были слышны выстрелы. Ранее мятежные подразделения вооружённых сил страны вошли в северную часть столицы Сомали Могадишо, установив свой контроль над районами Каран, Якшид и Хелива. По данным местных СМИ, мятежники захватили в районе Вабари полицейский участок, обе стороны применяют тяжелые вооружения.

Добавим, что военные недовольны продлением на два года полномочий президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, Мятежники заявляют, что будут добиваться отставки Мохамеда, узурпировавшего, по их словам, полноту власти в стране.