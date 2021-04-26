Омск, , 14:48 — REGNUM В УМВД по Омской области 26 апреля прокомментировали информацию об уголовном деле в отношении начальника управления МВД по городу Омску.

По данным ведомства, «противоправное деяние» пресекли региональное управление ФСБ совместно с подразделением ОРЧ СБ областного УМВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлена причастность начальника управления МВД России по городу Омску и руководителя одного из структурных подразделений УМВД России по городу Омску к получению незаконного денежного вознаграждения в сумме свыше 3,5 млн рублей за оказание общего покровительства предпринимательской деятельности одной из организаций», — говорится в сообщении ведомства.

Если вина сотрудников подтвердится, их ждёт увольнение из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям». Они будут привлечены к ответственности «в установленном законом порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, начальник УМВД России по городу Омску подозревается в получении взятки группой лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его и другого подозреваемого задержали с поличным.

Добавим, начальником УМВД России по городу Омску является полковник полиции Евгений Быков.

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