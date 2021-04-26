Минск, , 14:51 — REGNUM Минская компания Белкоммунмаш (БКМ) планирует расширить свою модельную линейку грузовиком, созданным на базе электробуса E420. Рендеры с электрогрузовиком размещены на сайте издания Drom.ru.

Кабина у будущей новинки будет схожа с передней частью E420. С электробусом также унифицируют несущую структуру шасси.

Максимальная грузоподъёмность грузовика составит 10 тонн, а его полная масса будет достигать 20 тонн. Максимальная ёмкость литий-ионных аккумуляторов составит 360 кВт-ч. Этого будет достаточно, чтобы полностью заряженный электрогрузовик смог проехать в зависимости от комплектации от 174 до 360 км.

Также автопроизводители предусмотрели возможность установки на машину системы автопилота. Концепт электрокара в компании планируют представить в 2022 году.

Ранее японская компания Hino Motors представила демонстрационное видео с низкопольным электрическим грузовиком Dutro Z EV, предназначенным для доставки товаров в пределах города. Мощность электромотора автомобиля равна всего 68 л. с. (50 кВт), а полная масса машины составляет 3,5 тонны.

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