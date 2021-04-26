Киев, , 14:48 — REGNUM Стороны конфликта в Донбассе близки к согласованию «пасхального перемирия». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля во время поездки на Чернобыльскую атомную станцию (ЧАЭС).

«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра…» — сказал он.

Зеленский добавил, что сторонам осталось согласовать документальную формулировку.

«Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей», — сказал он.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что дал поручение главе своего офиса организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пока что не известно ни место, ни время проведения этой встречи.

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