Киев, 26 апреля 2021, 14:48 — REGNUM Стороны конфликта в Донбассе близки к согласованию «пасхального перемирия». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля во время поездки на Чернобыльскую атомную станцию (ЧАЭС).
Зеленский добавил, что сторонам осталось согласовать документальную формулировку.
Напомним, ранее президент Украины заявил, что дал поручение главе своего офиса организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пока что не известно ни место, ни время проведения этой встречи.
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