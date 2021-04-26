Прага, , 14:55 — REGNUM Следствие должно подтвердить «ясными доказательствами» версию о причастности российских спецслужб к взрывам в чешской деревне Врбетица в 2014 году. Об этом пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек написал в Twitter.

Овчачек отреагировал на критику оппозицией обращения президента Чехии Милоша Земана, с которым тот выступил по телевидению 25 апреля. Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице, где взорвался склад боеприпасов, нет.

«Вам не нужны ясные доказательства?» — обратился Овчачек к критикующим президента.

Он напомнил, что также не нужны были доказательства в 2003 году, когда начиналась война в Ираке, а затем в Сирии и Ливии. Но итогом стала гибель сотен тысяч человек, истребление христиан, массовая миграция, возникновение группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Затем представитель Земана обвинил оппозицию и поддерживающие её СМИ в постоянной лжи.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Земана, версий взрывов во Врбетице две. Это неосторожное обращение с боеприпасами и диверсия агентов зарубежных спецслужб.

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