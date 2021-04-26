Ярославль, 26 апреля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославской области коллекторы при помощи автодозвона три часа звонили на станцию скоро помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала женщина, к которой неизвестные предъявляют долговые претензии, она пожелала остаться анонимной.

Yarnews.net Скорая помощь

Эта история тянется с 2019 года, тогда у женщины образовалась задолженность по микрозайму. Женщина выплачивала задолженность долго, частями. В 2021 году ей позвонили и сказали, что должна она теперь в пять раз больше — вместо 10 тысяч — 47 тысяч рублей. Женщина сразу ответила, что не согласна с увеличением задолженности и предложила встретиться в суде, на что ей ответили, что решать вопрос будут по-другому.

Дошло до того, что кредиторы, узнав место работы матери девушки, устроили автодозвон — звонки поступали каждые две минуты, при снятии трубки сразу отключались. Но звонили они на станцию скорой помощи в одном из районов области. У станции только один номер, из-за этого люди не могли вызвать врачей около трёх часов.

«Позвонила эта женщина, спросила — ну чего, как вам мой сюрприз? Фельдшер, которая на смене была, взяла трубку. Спросила, понимаете, что вы делаете? Сейчас люди гибнут, потому что они не могут помощь медицинскую получить. И это будет на вашей совести», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жертва неизвестных.

Звонки женщине продолжают поступать.

«Мой долг полностью выплачен, но звонки не прекращаются. Таких действий я не видела ни разу. Это вообще уму непостижимо. Попытки доведения до самоубийства. Женщина эта позвонила соседям моих родителей и сказала, что «твоей дочке на работе выбили все зубы», срочно надо идти к матери и говорить ей, что ей выбили все зубы. Я это воспринимаю как угрозу», — рассказала женщина.

Сейчас этим делом занимаются судебные приставы, но честно признаются — шанс найти неизвестную женщину невелик — работает не компания, а частное лицо. При этом существует определённый порядок работы коллекторов, из которого следует, что действия неизвестной незаконны.

«Судебные приставы Ярославской области напоминают гражданам о том, что не имеет право делать коллектор: общаться с должником или направлять смс сообщения в период с 22 часов до 08 ч. утра в будние дни и с 20 до 09 ч. утра — в выходные; встречаться чаще 1 раза в неделю; звонить не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц; направлять смс сообщения более 2 раз в сутки, боле 4 раз в неделю, более 16 раз в месяц. Также коллектор не имеет право применять физическое насилие, портить имущество, угрожать убийством, применять методы, опасные для жизни и здоровья, вводить в заблуждение должника относительно размера задолженности, относительно его намерения обратиться в суд, относительно последствий неисполнения обязательства», — рассказал главный судебный пристав Ярославской области Андрей Абрамов.

За январь-апрель 2021 года в Ярославской области против недобросовестных коллекторов возбуждено 19 административных расследований, составлено 10 административных протоколов. Сумма штрафов по итогам судебных заседаний за четыре месяца составила 333 000 рублей.