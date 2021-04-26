В Ярославской области коллекторы парализовали работу скорой помощи
Ярославль, 26 апреля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославской области коллекторы при помощи автодозвона три часа звонили на станцию скоро помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала женщина, к которой неизвестные предъявляют долговые претензии, она пожелала остаться анонимной.
Эта история тянется с 2019 года, тогда у женщины образовалась задолженность по микрозайму. Женщина выплачивала задолженность долго, частями. В 2021 году ей позвонили и сказали, что должна она теперь в пять раз больше — вместо 10 тысяч — 47 тысяч рублей. Женщина сразу ответила, что не согласна с увеличением задолженности и предложила встретиться в суде, на что ей ответили, что решать вопрос будут по-другому.
Дошло до того, что кредиторы, узнав место работы матери девушки, устроили автодозвон — звонки поступали каждые две минуты, при снятии трубки сразу отключались. Но звонили они на станцию скорой помощи в одном из районов области. У станции только один номер, из-за этого люди не могли вызвать врачей около трёх часов.
Звонки женщине продолжают поступать.
Сейчас этим делом занимаются судебные приставы, но честно признаются — шанс найти неизвестную женщину невелик — работает не компания, а частное лицо. При этом существует определённый порядок работы коллекторов, из которого следует, что действия неизвестной незаконны.
За январь-апрель 2021 года в Ярославской области против недобросовестных коллекторов возбуждено 19 административных расследований, составлено 10 административных протоколов. Сумма штрафов по итогам судебных заседаний за четыре месяца составила 333 000 рублей.