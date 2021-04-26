Архангельск, , 14:45 — REGNUM В Архангельске из-за авари на сетях без воды остались жители трех округов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«В связи с аварийно-восстановительными работами будет закрыта магистраль по проспекту Ломоносова от улицы Смольный буян до Карла Либкнехта. Закрытие 26 апреля с 14:00 до 5:00 27 апреля», — уточнили в администрации.

Без воды остались Соломбальский, Маймаксанский, Октябрьский округа. Ломоносовский округ будет обеспечен водоснабжением на пониженном давлении.