Подгорица, , 14:44 — REGNUM Независимый журналист, колумнист, общественный деятель, координатор движения «Бессмертный полк Черногория» Игорь Дамьянович считает, что что фигуры Владимира Путина и Алексея Навального принципиальной несопоставимы, хотя сторонники осужденного блогера на Западе постоянно предлагают их сравнивать.

«Владимир Путин, когда стал президентом, столкнулся с множеством социальных и экономических проблем, и он их успешно решал. Российская Федерация, как и другие государства, проходит трудный период и постоянно сталкивается с проблемами и вызовами, которые реально волнуют простых граждан. Я понимаю, что есть люди, недовольные ситуацией в стране, но эта проблема есть в любом государстве. На мой взгляд, подавляющее большинство граждан РФ реально оценивает результаты и достижения президента Путина», — подчеркивает черногорский эксперт в своем комментарии для СМИ.

«Стоит отметить, что Владимир Путин с успехом урегулировал конфликты на Кавказе, защищал суверенитет страны и укрепил армию. Это чрезвычайно важно, потому что ваши граждане должны понимать, что у вас на Западе много реальных врагов, которые веками мечтают разбить и расчленить Россию», — продолжает Игорь Дамьянович.

«С другой стороны, Алексей Навальный транслирует совсем другую повестку: коррупция, санкции, огульная критика власти и так далее. Это интересно определенному, небольшому количеству россиян, и недавние митинги в поддержку оппозиционера это ярко показали. Алексей Навальный до определенного времени был обычным оппозиционером, о котором большинство россиян даже не знали. Ему по российскому законодательству дали условный срок за экономические махинации, и он этот условный срок нарушил. За это его осудили и посадили в тюрьму. Его сторонники говорят, что это все по политическим мотивам, но это лишь мнение, с которым, как мы знаем, в России соглашается меньшинство», — подчеркивает эксперт.

«Сторонники Навального организовали митинг 21 апреля, когда Владимир Путин оглашал свое послание парламенту. Не думаю, что это простое совпадение. Кому-то понадобилась картинка массовых волнений в день важных внутриполитических событий и, что самое главное, внешнеполитических заявлений. Но даже этого не получилось. Организаторы анонсировали самый массовый митинг в истории России и обещали привести почти полмиллиона по всей России, но получилось так, что на митинг вышли только 14−20 тысяч, когда в стране население 146 миллионов», — завершает свой комментарий Игорь Дамьянович.

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