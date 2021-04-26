Киев, 26 апреля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленскийкак партнёр по международным переговорам малосостоятелен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 апреля, комментируя высказывания Зеленского в интервью Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматы

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Как сообщалось ранее, Зеленский в своем интервью заявил, чтоМинские соглашенияследует изменить, ак переговорампо данному вопросу привлечьСША, Великобританию и Канаду. Встречаться с лидерами ДНР и ЛНР президент Украины не намерен.

« Заявления, сделанные президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью британскому изданию Financial Times, лишь подтверждают очевидное: как партнёр по международным переговорам он малосостоятелен.

Что значит «изменить» Минские соглашения или «найти другой формат урегулирования конфликта в Донбассе»? Как он собирается согласовать новую формулу урегулирования внутреннего украинского конфликта, если не хочет говорить с представителями Донецка и Луганска, чья подпись наряду с подписью представителя Украины стоит под известным «Комплексом мер»?

Добавлю, что «Комплекс мер» был одобрен канцлером Германии и президентами Франции, России и самой Украины, а потом — Советом Безопасности ООН. Если всякий новый президент будет отказываться от подписи предыдущего руководителя своей страны под международными документами, что произойдёт в международных делах?

Одним словом, либо Зеленский обращается к руководителям ДНР и ЛНР с предложением провести новые переговоры о формате урегулирования конфликта в Донбассе, либо его слова все должны воспринять как банальное словоблудие.