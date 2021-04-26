Джакарта, , 14:44 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило о 1185 стихийных бедствий, произошедших с 1 января по 26 апреля 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

По данным агентства, за этот период в стране произошло 495 наводнений, 334 смерча, 227 оползней, а также 17 землетрясений и 95 природных пожаров.

Всего в результате стихийных бедствий погибли 478 человек, 61 человек пропал без вести, 12 897 человек получили ранения.

Ряд экологов подозревают, что рост числа гидрометеорологических бедствий, таких как наводнения, вызван обострением климатического кризиса.