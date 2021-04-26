Москва, , 14:42 — REGNUM Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по матчу чемпионата России с «Химками». Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба клуба.

«Мы официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», — говорится в сообщении.

Речь идёт двух эпизодах, которые произошли на 79-й и 82-й минутах. По мнению клуба, главный арбитр должен был назначать пенальти в обоих случаях после фолов на форварде «Динамо» Николае Комличенко.

Напомним, матч прошёл 24 апреля и завершился победой «Химок» со счетом 1:0. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

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