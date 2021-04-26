Москва, , 14:41 — REGNUM Судя по данным экспресс-опроса российских работодателей, планы пока ещё не сформированы, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«По большей части продолжить работать собираются те компании, которые в любом случае продолжали бы функционировать — ритейл, сфера услуг, общепит.

Для них, конечно, дополнительные праздники без введения режима карантина, скорее, благо. Возможно, это как-то компенсирует им потери от прошлогоднего локдауна.

Более половины же опрошенных еще не определились, поскольку решение президента РФ Владимира Путина стало для них неожиданностью.

И лишь около четверти опрошенных уже заявили об уходе на длинные каникулы. Можно предположить, что это компании, так или иначе связанные с госсектором, у которых просто нет другого выбора», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть работодателей не с восторгом восприняло перспективу нерабочих дней в мае, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным.

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