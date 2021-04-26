Сеул, , 14:46 — REGNUM В Южной Корее приняли решение частично снять запрет на авиасообщение с Великобританией, введённый 23 декабря 2020 года с целью предотвращения проникновения в страну мутировавшего коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

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По их словам, данное решение принято для удобства граждан Южной Кореи, проживающих в странах Европы.

Известно, что с мая рейсы между Международным аэропортом Инчхон и Лондонским аэропортом Хитроу будут выполняться один раз в неделю попеременно компаниями Korean Air и Asiana Airlines.

В соответствии с антиковидными правилами, загрузка самолётов не должна превышать 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2020 года по 12 апреля 2021 года в Южной Корее выявили 499 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Из них 324 случая заражения «британским» штаммом, восемь случаев — «бразильским» штаммом. Ещё 118 случаев заражения приходятся на другие штаммы, включая «калифорнийский» штамм.

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