Калуга, , 15:01 — REGNUM В Калуге 23-летний работник офиса продаж одной из крупных компании сотовой связи обвиняется правоохранителями в торговле через мессенджер Telegram детализациями звонков и данными абонентов. Об этом 26 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

В течение нескольких месяцев молодой человек получал или выгружал информацию из баз данных, а также делал снимки с экрана рабочего компьютера на свой телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело. Поскольку базы данных оператора связи включены в реестр объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, неправомерные действия работника телекоммуникационной компании квалифицированы как неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, с использованием своего служебного положения. Обвиняемому грозит наказание в виде лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24-летний сотрудник калужского филиала крупной телекоммуникационной компании был обвинён в нарушении тайны телефонных переговоров клиента. Имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, за денежное вознаграждение мужчина незаконно скопировал детализацию по абонентскому номеру гражданина и предоставил её стороннему лицу.

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