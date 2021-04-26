Москва, , 14:39 — REGNUM Несколько сотрудников посольства Латвии в России воспользовались предложением Министерства иностранных дел РФ привиться вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 апреля заявил латвийский посол в Москве Марис Риекстиньш.

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«МИД России предложил … возможность привиться вакциной «Спутник V». Среди наших коллег несколько человек воспользовались этой возможностью», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что это было личное решение каждого человека, как, очевидно, и должно быть в отношении каждой вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Венгрии российскую вакцину «Спутник V» признали самой безопасной и эффективной.

Правительство этой страны опубликовало последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин от COVID-19.

Выяснилось, что именно российский препарат демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в семь — тридцать два раза меньше случаев смерти) и эффективности (в два-семь раз меньше заражений SARS-CoV-2) по сравнению с вакцинами производства других стран.

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