Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 14:35 — REGNUM На участке трассы «М-4» в Ростовской области установили памятник казакам. Фигура донского казака появилась на въезде в город Каменск-Шахтинский, сообщается на сайте ГКУ «Казаки Дона».

«Черты фигуры и облик казака многим покажутся неуловимо знакомыми — в ней угадываются черты ключевого персонажа кинотрилогии «Тихий Дон» режиссёра Сергея Герасимова в исполнении Петра Глебова. Скульптура установлена по инициативе казаков Донецкого округа. Мероприятие приурочено к 350-летнему юбилею окружной станицы Каменская», — уточнили в учреждении.

Памятник установлен за счёт средств меценатов и членов казачьих обществ Донецкого казачьего округа. Не исключено, что скульптура станет одной из достопримечательностей города.