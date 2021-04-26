Тула, , 14:35 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о стрельбе из страйкбольного автомата по подросткам в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону 26 апреля.

Инцидент произошёл около 18:00 23 апреля на улице Максимовского в Туле. Предварительно установлено, что хулиган открыл стрельбу из находившегося при нем страйкбольного автомата, который стреляет металлическими шариками, по группе из пяти подростков в возрасте 13−14 лет. Двое детей получили повреждения в виде кровоподтеков. Когда полицейские прибыли на задержание, второй хулиган оказал сопротивление и нанес удар кулаком в лицо сотруднику полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами по возбуждены два уголовных дела по статьям о хулиганстве и о применении насилия в отношении представителя власти.

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