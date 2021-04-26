Москва, 26 апреля 2021, 14:41 — REGNUM Россия придает большое значение развитию своих отношений с Гондурасом и надеется на их укрепление. Об этом 26 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия переговоров в Москве со своим коллегой из Гондураса Лисандро Росалесом.
«Мы придаем большое значение развитию наших отношений с Гондурасом. Считаем вашу страну перспективным партнером России в Латинской Америке», — сказал он.
Также Лавров отметил, что российская сторона в ходе данных переговоров намерена обсудить перспективы двусторонних отношений России и Гондураса, которые в Москве оценивают позитивным образом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ сообщили, что один из сотрудников посольства Италии в Москве объявлен персоной нон грата в ответ на высылку Римом двух российских дипломатов.