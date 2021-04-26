Москва, , 14:47 — REGNUM Взаимная высылка дипломатов и обмен санкциями помимо прочего имеет целью также вызвать недовольство населения России правительством. Об этом 26 апреля заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Это ситуация постправды, в которой мы живем, когда факты не интересуют и прав тот, кто наш, а тот, кто не наш — не прав», — сказал участник ток-шоу.

Распространение негативной информации в СМИ и соцсетях России направлено на то чтобы вызвать нервозную реакцию в обществе, полагает эксперт.

«Это делается, чтобы наш обыватель разнервничался и начал предъявлять претензии к нашему правительству. И говорить: «А что это мы здесь все ссоримся?». А есть подсказчики из оппозиции, которые говорят: «Мы здесь плохо живём, и все эти скандалы благодаря нашему правительству», — подчеркнул политолог.

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