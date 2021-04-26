Новосибирск, , 14:34 — REGNUM Правительство Новосибирской области утвердило отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года. Согласно ему, доходы областного бюджета за первый квартал 2021 года в сравнении с прошлым годом увеличились на 39%.

Доходная часть бюджета Новосибирской области за первый квартал составила более 50,2 млрд рублей, расходная — более 45,8 млрд рублей. В целом доходы в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросли на 39%. Основной вклад — увеличение целевого федерального финансирования. Собственные доходы бюджета показали динамику роста в 15,6%.

По словам министра финансов и налоговой политики области Виталия Голубенко, те отрасли экономики, которые по итогам 2020 года демонстрировали снижение налоговой отдачи по итогам первого квартала выравниваются, бюджетом надежно обеспечены все заявки главных распорядителей за 1 квартал, финансирование велось чётко по графику.

Губернатор Андрей Травников отметил, что итоги первого квартала можно назвать сдержанно оптимистическими, и поручил региональному минфину уточнить прогноз по доходам до конца года, минстрою актуализировать финансовые потребности, а областным департаменту по тарифам и министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики — провести оценку выпадающих доходов коммунальных предприятий.