Сыктывкар, , 14:33 — REGNUM В первом квартале 2021 года в Коми на 4,7% сократилось число индивидуальных предпринимателей, сообщает Комистат.

По данным статистики, в начале года их было более 18 тысяч, сейчас — 17, 3 тысячи.

Больше всего потерял сектор торговли — свою деятельность свернули 229 бизнесменов, заметно пострадали и транспортники — их численность сократилась на 159. В сфере строительства стало меньше на 99 предпринимателей.

Всего количество юридических лиц в Коми сократилось на 1,2% до 14 721 единицы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным эксперта, ситуация практически во всех секторах малого бизнеса может ухудшиться в 2021 году, если будут свернуты меры господдержки.