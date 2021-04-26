Москва, , 14:33 — REGNUM Надо учитывать, что нынешняя администрация США во многом руководствуется не практическими, а идеологическими соображениями как во внутренней, так и во внешней политике, чем сильно напоминает СССР периода правления Хрущёва, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Признание геноцида армян не имеет никакого практического смысла применительно к задаче давления на Турцию. Более того, оно всё сильнее отталкивает Эрдогана от союзничества с США.

США не зря так долго тянули с этим шагом, несмотря на все старания проармянского лобби. Просто этот козырь имел вес лишь до тех пор, пока находился в колоде.

Американские дипломаты могли демонстрировать свою лояльность по армянскому вопросу как подтверждение дружественности американской политики.

Они могли в какие-то моменты пугать Анкару тем, что вот сейчас не выдержат давления прогрессивной общественности и признают геноцид. Теперь же карта на столе и обратно её не забрать.

Но в данном случае либеральные прокламации взяли верх, как, собственно, и в вопросах отношений с Россией. Реального вреда Турции этот шаг не нанес, но вот отношения станут хуже», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как президент США Джо Байден назвал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом против армянского народа, президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

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