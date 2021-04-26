26 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили включение США в список недружественных по отношению к России стран.

Артур Савин, , 16:19 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что список «недружественных государств», которым запретят брать на работу в дипмиссиях граждан России, составляется, и в него включат США, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 26 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг США U.S. Air Force

"Ну и правильно! Нечего сидеть, сложа руки, надо наносить ответный удар», — пишет Диана М.

Многие пользователи оказались несказанно рады решению российской стороны в вопросе отношений с США. Люди уверены, что Америка действительно является недружественной по отношению к России и с ней нужно вести себя соответствующе.

«Наконец-то! Прозрели! Неужели эта очевидная мысль должна была пройти путь в 30 лет, чтобы быть признанной руководством страны?!» — написал Иван Е.

Некоторые комментаторы отметили, что Соединённые Штаты всегда были, по сути, врагами для России. Поэтому люди считают правильным, что в российских верхах начали называть вещи своими настоящими именами.

«А когда США были по отношению к другим странам, в том числе и России (раньше СССР), дружественными? По-моему, они только и делали, что пытались всех нагнуть, встать на головы и оказаться на вершине», — поделилась своим мнением Татьяна Ч.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей отметила, что мало включить США в список недружественных стран. Российским чиновникам пора заканчивать со всеми связями в Соединённых Штатах и им нужно как можно быстрее вывезти из этой опасной для нас страны свои семьи.

«Ну да. А жёны и дети чиновников? Для них ведь это до сих пор самая дружественная страна на земле!» — отметил Константин С.

Другие напомнили, что Россия до сих пор крайне зависима в экономическом плане от Вашингтона. Поэтому и этот вопрос российским властям необходимо как можно скорее проработать, считают люди.

«А чего же вы тогда держите свои доходы в валюте врага? Ну ладно, может быть, не врага, но точно недоброжелателя. Вы же баксы любите как свои», — считает Сергей И.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные пользователи оказались встревожены подобными действиями со стороны России. Граждане предположили, что наша страна может оказаться в изоляции и им из неё хочется просто бежать.

«Железный занавес 2»! У кого есть возможность, срочно эвакуируйтесь из России!» — призывает Rich B.

Нашлись и те, кто указал, что «Железный занавес» во времена Советского Союза опустила не Москва, а её геополитические конкуренты на Западе. Поэтому все претензии следует направлять прямиком в США и Великобританию.

«Железный занавес 1» был включён Западом, а именно Черчелем. Советские люди думали, что это им наказание, но 30 летний опыт выживания в этом буржуазном дерьме дал им понять, что это, на самом деле, работало им во благо», — считает Богдан Г.

Напомним, 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что наша страна начала работу по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве. На данный момент в нём уже фигурируют США.