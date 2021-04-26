Уфа, , 14:40 — REGNUM Экс-сотрудника ГИБДД обвинили в получении взяток в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год в Иглинском районе фигурант уголовного дела требовал взятки у водителей, которые нарушали правила дорожного движения за непривлечение их к ответственности.

«Размер вознаграждения составлял от 2 до 30 тыс. рублей, деньги перечислялись на банковскую карту матери фигуранта уголовного дела», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что 39-летний обвиняемый получил взятки на общую сумму 62 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейский был уволен в связи с утратой доверия. Свою вину он признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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