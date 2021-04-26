Кишинёв, , 14:36 — REGNUM Работники государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» 26 апреля начали забастовку, требуя погашения долгов по зарплате. Об этом сообщает молдавское онлайн-издание Noi.

По данным журналистов, на железнодорожных узлах в Окнице, Бельцах, Бендерах и Бессарабке сотрудники предприятия вышли на работу, но отказываются выполнять свои обязанности в знак протеста.

«Учитывая, что наши требования рассчитаться с людьми по зарплате до 25 апреля так и не были выполнены, мы пришли на рабочие места, но не будем приступать к работе до тех пор, пока не изыщут средства, чтобы рассчитаться с нами», — заявил журналистам председатель профкома бельцких железнодорожников Андрей Цыбырнак.

Ранее лидер Окницкого железнодорожного профсоюза Дмитрий Фесюк заявил, что руководство предприятия выдало зарплату за декабрь прошлого года, но работники требуют погашения всей задолженности.

Стоит отметить, что депутаты парламента Молдавии ранее создали комиссию, члены которой проверили деятельность «Железной дороги Молдовы» и пришли к выводу, что предприятие находится на грани банкротства.

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