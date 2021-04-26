Улан-Батор, , 14:31 — REGNUM В Монголии началась благотворительная акция в помощь индийскому народу под слоганом #TogetherForIndia. Мероприятие запущено по инициативе председателя индийско-монгольской парламентской группы, члена Великого государственного хурала Батсухийн Саранчимэг и неправительственной организации.

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«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Индии начала благотворительную акцию #TogetherForIndia вместе с неправительственной организацией «Огох одор» и гражданином Гонгоржавын Ганбат. Граждане и организации поддерживают нашу акцию. Индия первым оказала нам помощь и поставила вакцину от коронавируса», — заявила Батсухийн Саранчимэг.

Также депутат направил письмо премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэну с предложением помочь Индии.

Организаторы благотворительной акции обсуждают возможность поставки в Индию тест-систем выявляющих коронавирус по слюне и средства индивидуальной защиты, произведенные в Монголии.

Отметим, в Монголии Индия называется «духовным соседом». В феврале 2021 года Индия первой безвозмездно поставила в Монголию 150 тысяч доз вакцины АstraZeneca, благодаря чему в стране началась массовая вакцинация.