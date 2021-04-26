Ташкент, , 14:31 — REGNUM Агентство Узбекистана по внешней и трудовой миграции возглавил Хайрулла Умаров, сообщили 26 апреля в телеграм-канале министерства занятости и трудовых отношений республики.

Ранее он занимал должность первого заместителя директора агентства. Умаров сменил на посту главы агентства Мухаммадзокира Маматхонова, который ранее был назначен хокимом (главой) Уйчинского района Наманганской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана призвало гражданhttps://regnum.ru/news/society/3246823.html республики легализовать свое положение в России.

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