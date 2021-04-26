Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Власти Ирана намеренно скрывали настоящую причину крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» первые три дня после трагедии. Об этом сообщило американское издание The New York Times, опубликовав аудиозапись, на которой может звучать голос министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

По словам журналистов, к ним в руки попала аудиозапись разговора якобы главы МИД Ирана с иранским журналистом Саидом Лейлазом.

На аудиозаписи слышно как собеседник журналиста несколько раз повторяет, что сказанное им не подлежит публикации.

Зариф сказал, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) изначально знали о том, что самолёт был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух». Тем не менее, министра сначала заставили официально опровергнуть сообщение о ракетной атаке на украинский самолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель иранской службы безопасности обвинил Украину в политизации расследования причин авиакатастрофы.

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