Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM В Свердловскую область поступила новая партия вакцины «ЭпиВакКорона», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Полученный объём вакцины позволит привить 2265 жителей региона. «В настоящее время она распределяется между больницами», — уточнили в штабе.

В настоящий момент в Свердловской области работают 148 прививочных кабинетов в 80 медорганизациях, также действуют 27 мобильных пунктов и 34 мобильные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге полностью привили от COVID-19 около 90 тыс. человек.

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