Москва, , 14:29 — REGNUM Решение Министерства юстиции РФ о признании интернет-издания «Медуза» СМИ-иноагентом является законным. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принятое решение — законное решение, которое объявило «Медузу» иноагентом. Я просто не понимаю, что здесь можно добавить», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков сказал, что ничего не может объяснить ничего относительно причин такого решения Минюста, но призвал руководствоваться принятыми решениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля пресс-служба Минюста сообщила о включении сетевого издания «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Речь идёт о зарегистрированном 10 июня 2014 года в Латвии юридическом лице — владельце издания.

Основатель и генеральный директор проекта — журналистка Галина Тимченко. В 2014—2016 годах она была и главным редактором сетевого издания.

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