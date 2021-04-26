Москва, , 14:28 — REGNUM Летом 2021 года дети смогут отдохнуть в лагерях, расположенных в других регионах России не по их месту жительства, заявила 26 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Они (правила Роспотребнадзора) предполагают, в отличие от прошлого года, организацию межрегионального отдыха детей с учетом эпидемиологической ситуации в регионе», — сказала Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что летний отдых детей должен быть организован без рисков для их здоровья. Премьер-министр напомнил, что в марте Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарные требования, позволяющие большему числу детей поехать в оздоровительные учреждения.

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