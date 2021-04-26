Томск, , 14:25 — REGNUM Утром 26 апреля сотрудников администрации Томской области эвакуировали из здания в связи с ложным сообщением о минировании. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областной администрации.

Правоохранительные органы провели проверку. Информация о минировании не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени второй раз за апрель эвакуировали сотрудников и пациентов психбольницы. Причина — сообщение об опасном предмете.

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