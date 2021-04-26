Кызыл, , 14:23 — REGNUM В Туве правоохранители пресекли распространение крупной партии нелегальной алкогольной продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, вечером 24 апреля инспекторы ГИБДД на выезде из Кызыла остановили «КамАЗ».

За рулём грузовичка находился 52-летний житель города Ак-Довурак. В оборудованном в грузовом отсеке тайнике полицейские нашли 107 картонных коробок с пластиковых и стеклянных бутылок, заполненных жидкостью с запахом спирта. Документы на груз у водителя не оказалось.

«Всего из незаконного оборота изъято 1000 бутылок водочной продукции и 246 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 1725 литров», — отметили в министерстве.

Выяснилось, что нелегальная продукция была куплена в столице соседней Хакасии. По этому факту организована проверка, груз направили в Экспертно-криминалистический центр МВД по региону.

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