Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Тюнинг-ателье Sweet Brothers Restomods, расположенное в Вайоминге (США), представило удлинённую версию рестомода (смесь реставрации и модификации) Ford Bronco 1979 года выпуска на шасси Ford Raptor 2011 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль собран в единственном экземпляре и стоит 200 тыс. долларов (около 15 млн рублей).

Под классическим кузовом старого грузовика Ford скрывается современный интерьер со всеми новейшими технологиями.

Рестомод оснащён мотором V8 рабочим объёмом 6,2 литра, мощность которого увеличена с 411 до 540 «лошадей» за счёт нагнетателя Roush.

При этом приборная панель автомобиля полностью штатная, а двигатель можно просканировать по протоколу OBDII (набор правил и требований, которые должен соблюдать каждый производитель для того, чтобы система управления двигателем удовлетворяла федеральным нормам по составу выхлопных газов).

Ранее компания Ford Australia представила лимитированную модель Focus ST-3 в кузове хэтчбек. Всего будет выпущено 200 экземпляров таких машин. В движение автомобиль приводит турбированный агрегат рабочим объёмом 2,3 литра и производительностью 276 л. с.

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