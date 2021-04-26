Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума совместно с правительством РФ уже приступила к реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Мы постараемся реализовать послание как можно быстрее и начали работу с правительством. По мере того, как будут готовы законопроект, вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко (спикер Совфеда) внесём их», — сказал Володин.

Госдуме оперативно предстоит обсудить около десяти законопроект, речь идет, в частности, о выплатах пособий и больничных.

Завтра, 27 апреля, в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей, где на тему реализации послания выступит вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Что касается работы над инициативами, то законопроекты в рамках реализации послания могут быть внесены в Госдуму до майских праздников, сообщил председатель Госдумы.

«Сразу после отчёта правительства начнем рассматривать», — отметил Володин.

Госдума намерена заслушать отчет правительства РФ 12 мая. Отчет представит премьер-министр Михаил Мишустин.