Тула, , 14:22 — REGNUM Кадровые решения анонсировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев на оперативном совещании в администрации города 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Одной риторики недостаточно, чтобы в округах был порядок. Планируйте работу глав терокругов и контролируйте ее исполнение. Многие проблемы именно от недосмотра и невнимания к своим обязанностям. Первые кадровые решения уже назрели, мы их озвучим в ближайшие дни. Это касается как сотрудников аппарата, так и муниципальных учреждений и предприятий», — подчеркнул Миляев.

Глава администрации раскритиковал качество уборки и подготовки к весенне-летнему периоду города в целом, отметил, что есть вопросы по взаимодействию между ответственными службами и структурными подразделениями администрации. Миляев обратил внимание на то, что после субботников мешки с мусором до сих пор не вывезены и потребовал исправить ситуацию до 1 мая.