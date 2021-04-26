Цинь Шихуан, 26 апреля 2021, 16:15 — REGNUM Главный пропагандист Китая и редактор газеты Global Times Ху Сицзинь на своей страничке в социальной сети Sina Weibo опубликовал материал, в котором описал свое видение ситуации с эпидемией COVID-19 в Индии.
"Больше всего жалко умирающих индийцев, большинство из которых — обычные бедняки этой страны», — заметил еще один пользователь.
Пользователи сети активно откликнулись на заметку Ху, высказав свои мысли касательно происходящего в Индии.
«Индия — очень густонаселенная страна и наш сосед, от которого мы никуда не сможем уехать. Во время антияпонской войны Неру выступил на площади Нью-Дели с речью в поддержку Китая в китайско-японской войне, призвав всю Индию считать 9 января 1938 года Днем солидарности с Китаем и отправив медицинские бригады в Китай. Сегодняшняя Индия сваливает свои трудности на соседей, и это в конечном итоге непрактичный путь. Добрососедские и дружеские китайско-индийские отношения — благо для двух народов», — считает «Летающий тигровый кролик».
Множество комментаторов выразили сочувствие Индии в связи со сложившейся эпидемической ситуацией, а также высказали слова поддержки народу странны, несмотря на все имеющиеся разногласия. Однако кто-то заявил, что нельзя оказывать помощь Индии из-за погибших в недавнем пограничном конфликте четырех китайских солдат от рук индийцев.
«Сочувствовать врагу — значит быть жестоким по отношению к себе. Пока Индия преодолевает эти трудности, вы подумайте, куда она будет направлять гнев своих граждан в связи с эпидемией. Она бросит его на Китай… что нам делать? Конечно, пользуясь слабостью противника, бейте собаку в воде [буквально означает: быть безжалостным к врагу, оказавшемуся в беде, — прим. Ш. Ц.]!» — заявил «Оставайся любопытным и живи».
Несмотря на то, что агрессивных комментариев очень много, более благоразумные комментаторы поспешили сообщить «ястребам», что, как бы много зла власти Индии ни делали Китаю, простые люди за это не в ответе, а потому нужно проявлять сочувствие.
Всё же большинство пользователей не согласны с такой постановкой вопроса и сошлись во мнении, что Индию необходимо спасать. Однако путь к ее спасению, по мнению многих, лежит через построение социализма в Индии.
«Надеюсь, наша страна может оказать Индии помощь, продемонстрировав поведение великой страны, строящей сообщество единой судьбы и будущего для всего человечества в новую эру», — отметил «Крик».
"Во время кризиса в Индии Соединенные Штаты отказались экспортировать материалы для вакцины в Индию, что привело Индию в отчаяние!» — уверен «Сам вождь Цянь».
«В Индии кастовая система, это страна со строгой классовой иерархией, низшие касты не дороже скота. Коровья моча вместо питья, коровий навоз вместо еды, туалет — где взор остановился!» — считает другой пользователь.
Китайские пользователи осудили Индию за то, что она не воспользовалась отведённым ей временем для разработки вакцины и, если она хочет спастись, ей придется полагаться на собственные силы.