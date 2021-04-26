Посёлок городского типа Волоконовка, Белгородская область, , 14:23 — REGNUM Культурно-образовательный музейный центр, посвящённый героям-чернобыльцам, появится в Волоконовском районе Белгородской области. Выставка будет сочетать материальные артефакты с виртуальной экспозицией, сообщил 26 апреля на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Руководитель региона принял участие в закладке первого камня музейного центра. Учреждение будет представлять из себя многофункциональный дом-музей с амфитеатром и смотровыми площадками, экспозицией, на которой представят материальные артефакты и виртуальные технологии.

«35 лет назад произошла крупнейшая в истории человечества авария на Чернобыльской АЭС. Радиоактивное облако накрыло Белгородскую область и нанесло серьёзный ущерб не только земле, но и людям. Эта страшная трагедия навсегда останется в нашей памяти. Строительство музейного комплекса начнётся в этом году и полностью завершится в следующем», — написал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области проживает более 1400 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.