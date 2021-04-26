Посёлок городского типа Волоконовка, Белгородская область, 26 апреля 2021, 14:23 — REGNUM Культурно-образовательный музейный центр, посвящённый героям-чернобыльцам, появится в Волоконовском районе Белгородской области. Выставка будет сочетать материальные артефакты с виртуальной экспозицией, сообщил 26 апреля на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.
Руководитель региона принял участие в закладке первого камня музейного центра. Учреждение будет представлять из себя многофункциональный дом-музей с амфитеатром и смотровыми площадками, экспозицией, на которой представят материальные артефакты и виртуальные технологии.
В Белгородской области проживает более 1400 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.