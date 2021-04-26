Москва, , 14:20 — REGNUM В московском районе Люблино демонтировали две незаконные пристройки к администривно-торговому зданию, сообщили 26 апреля в пресс-службе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Обе пристройки находились на улице Верхние Поля, общая площадь составляла 100 квадратных метров.

«Объекты были возведены без разрешительной документации и прав на землю», — прокомментировал начальник инспекции Вячеслав Овчинский.

Судя по фотографиям пресс-службы, в незаконных объектах располагались магазин автотоваров и чайхана.

Уточняется, что владелец выполнил предписание о демонтаже самостроя и вывез строительный мусор, освободив территорию.