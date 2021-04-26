Нджамена, 26 апреля 2021, 14:23 — REGNUM Бывший премьер-министр Чада Альбер Пахими Падаке назначен переходным военным советом главой правительства страны. Об этом 26 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление совета.
«Правящий военный совет Чада назначил бывшего премьер-министра Альбера Пахими Падаке, занявшего второе место на президентских выборах 11 апреля, премьер-министром переходного правительства», — говорится в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара повысила степень боевой готовности на границе Ливии с Чадом.