Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года объем контейнерных перевозок между Россией и Казахстаном увеличился на 57%, сообщили 26 апреля в пресс-службе премьер-министра республики.

26 апреля глава правительства Казахстана Аскар Мамин встретился с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Собеседники обсудили реализацию совместных проектов в сфере железнодорожного транспорта.

Мамин отметил, что по итогам 2020 года объем транзитных перевозок грузов в контейнерах по маршруту Китай — Европа через Казахстан составил 517,5 тыс. двадцатифутовых эквивалента, что на 65% больше, чем в 2019 году.

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