Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании приняли около 290 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 апреля.

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С начала прививочной кампании на Дону дозу антиковидной вакцины 289 292 человека (+1 916 за сутки). Завершили вакцинацию 147 101 житель Ростовской области (+1 413 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область явно отстаёт от плана по вакцинации от COVID-19. На Дону планируется привить не менее 2 млн человек — 60% от численности населения. За три месяца прививку получили лишь 10% потенциальных участников прививочной кампании.

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