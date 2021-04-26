Рим, , 14:23 — REGNUM Решение российской стороны выслать сотрудника посольства Италии — безосновательно и несправедливо, так считают в итальянском МИД. Соответствующее заявление зарубежное ведомство распространило 26 апреля.

В МИД Италии подчеркнули, что глубоко разочарованы решением Москвы. В течение суток из России должен выехать помощник атташе по вопросам обороны, военно-морской атташе при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи.

«Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Италии задержали служащего Генштаба Вальтера Биота, его обвинили в передаче российской стороне секретных сведений. После инцидента Италия выслала двух сотрудников военного атташата посольства РФ. МИД России 26 апреля объявил об ответной высылке дипломата Италии.

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