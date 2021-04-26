Казань, , 14:22 — REGNUM В Казани на улице Зорге 26 апреля произошел пожар на электрической подстанции. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 13:19 (мск).

Потушить пожар на площади в пять квадратных метров удалось за несколько минут. Из-за произошедшего, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, в зону отключения частично попали Советский и Приволжский районы с населением более 25 тыс. человек. В настоящее время готовится резервное подключение. Причины случившегося устанавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на котельной ликвидировали спасатели на улице Анри Барбюса в Брянске. На время восстановительных работ от отопления и горячей воды отключили несколько улиц. Пожар возник 25 апреля при выполнении работ на резервных трубах теплотрассы.

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