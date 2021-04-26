Вена, , 14:14 — REGNUM Блогер Алексей Навальный всегда изображается на Западе как «опасность для Путина», но, когда он призвал к демонстрации 21 апреля, параллельно с обращением к народу президента России, он смог мобилизовать лишь немногим менее 15 000 человек по всей России, считает глава австрийского НКО «Институт Суворова» Патрик Поппель (Австрия).

«Поддержки Навального среди населения России нет. А кроме того, во многих регионах России, например на Кавказе, он совсем не популярен. Он также политически не представлен в парламенте Москвы. Однако для Запада Навальный — хорошая возможность негативно изобразить российскую политику в СМИ», — отмечает эксперт в своем комментарии для СМИ.

На деле же Алексей Навальный не представляет реальной угрозы для Владимира Путина, он — «клоун Запада в войне СМИ против России», считает Патрик Поппель.

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