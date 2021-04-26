Вена, 26 апреля 2021, 14:14 — REGNUM Блогер Алексей Навальный всегда изображается на Западе как «опасность для Путина», но, когда он призвал к демонстрации 21 апреля, параллельно с обращением к народу президента России, он смог мобилизовать лишь немногим менее 15 000 человек по всей России, считает глава австрийского НКО «Институт Суворова» Патрик Поппель (Австрия).
На деле же Алексей Навальный не представляет реальной угрозы для Владимира Путина, он — «клоун Запада в войне СМИ против России», считает Патрик Поппель.
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