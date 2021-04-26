Джакарта, , 14:14 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в страну доставят не менее 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Планируется, что вакцину от коронавируса доставят в Индонезию вечером 26 апреля. Поставка вакцины осуществляется в рамках программы GAVI.

Вакцина AstraZeneca также будет импортирована в Индонезию в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5944 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили почти шесть тысяч носителей коронавируса