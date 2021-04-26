Москва, , 14:11 — REGNUM Спецслужбы РФ обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что операция по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Белоруссии была реализована совместно белорусскими и российскими спецслужбами.

«Доказательства есть у специальных служб, — подчеркнул Песков. — Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в Москве группы людей, связанной с американскими спецслужбами, которая готовила покушение на него и его детей. Так, среди — Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии, а также гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным спецслужб, они планировали осуществить госпереворот в Минске 9 мая.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проявившая информация о заговоре против белорусского лидера, а также действия, которые были пресечены сотрудниками спецслужб, «вскрыли жуткую и неприглядную картину вовлечённости Запада не только во внутреннюю повестку Белоруссии, а в изменение конституционного строя».