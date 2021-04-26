Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:12 — REGNUM Из-за пандемии COVID-19 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) решили не проводить Крестный ход на Пасху, сообщили журналистам в Нижнетагильской епархии.

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«Мы внимательно следим за ситуацией и выполняем рекомендации Минздрава Свердловской области», — цитирует портал «Тагилсити» пресс-секретаря епархии Дмитрия Пронина.

Тем не менее, в городских храмах пройдут пасхальные богослужения с 1 на 2 мая 2021 года. Они будут вестись с соблюдением всех санитарных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге тоже отменили пасхальный крестный ход.

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