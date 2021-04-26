Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Генеральная прокуратура Молдавии приняла обращение депутатов парламента от пропрезидентской партии «Действие и солидарность», призвавших наказать виновных в «узурпации власти» в стране. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Обращение направлено в связи с событиями и решениями, принятыми 23 апреля 2021 года парламентом Республики Молдова в отношении Конституционного суда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что обращение будет рассмотрено в первоочередном порядке, так как эти события вызвали общественный резонанс.

Напомним, Конституционный суд (КС) Молдавии, председателем которого является Доминика Маноле, 15 апреля принял решение, что президент страны Майя Санду вправе распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства 23 апреля отменили постановление о назначении Маноле судьёй КС. Лидеры партии «Действие и солидарность» призвали сторонников выйти к зданию КС, чтобы «помешать захватить власть» Партии социалистов.

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