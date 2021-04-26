Москва, , 14:08 — REGNUM Действительно ли государство собирается ограничить экспорт бензина из России? В проблеме следует разобраться внимательно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Логика государства, по-видимому, такова: если ограничить экспорт бензина, значит, больше топлива будет продаваться на внутреннем рынке, что приведёт к увеличению предложения и снижению цен.

Но есть и другие объяснения этих рискованных намерений правительства: в период длительных майских праздников 2021 года из-за ограничений на туризм и авиасообщение с зарубежными странами на внутреннем рынке может вырасти спрос на бензин.

И, если экспорт бензина в майские праздники не будет ограничен, страна может столкнуться с дефицитом этого топлива. Но пока никто не доказал, что искусственные ограничения экспорта могут действительно сдержать рост цен.

Напомним, что в 2020 году, несмотря на связанный с пандемией экономический кризис, экспорт бензина из России, по данным Федеральной таможенной службы, увеличился более чем на 12% до 5,82 млн тонн.

Основными потребителями российского бензина за рубежом являются европейские страны (Нидерланды, Бельгия, страны Балтии), а также Китай, США, Монголия и страны Евразийского Союза, на экспорт в которые приходится в общей сложности 20% совокупного экспорта российского бензина.

\\Крупнейшим экспортёром нефтепродуктов среди российских компаний является Киришский НПЗ, входящий в структуру «Сургутнефтегаза». Кроме него, крупными экспортёрами нефтепродуктов также являются НПЗ, принадлежащие «Роснефти» и «Лукойлу».

Из этого следует, что государство, ограничив экспорт, рискует столкнуться с недовольством бизнеса, причём крупного бизнеса, а также некоторых крупных госкомпаний.

Государство, увидев негативную реакцию бизнеса на намерения ограничить экспорт бензина, откажется от этой сомнительной идеи. Кроме того, ограничения на экспорт бензина в конкретные страны могут испортить имидж России за рубежом как надёжного поставщика энергоресурсов.

Как бы в итоге не получилось бы, что мы никак не можем преодолеть обидного стереотипа, что Россия способна экспортировать только сырьё, а её продукция с высокой добавленной стоимостью неконкурентоспособна.

Самой эффективной мерой по сдерживанию роста цен могла бы стать полная отмена акцизов на бензин, поскольку сегодня налоги и акцизы занимают более 45% структуры розничной цены бензина», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России намерено предусмотреть возможность оперативного запрета на зарубежные поставки бензина.

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